سعر السكر في التموين 2021.. 8 جنيهات ونصف

حددث وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر السكر في التموين 2021، للمواطنين سواء إن كان يتمّ شراؤه بالبطاقة التموينية أو دون بطاقة، حيث تلتزم منافذ صرف السلع التموينية بقائمة أسعار السلع التموينية المعلنة من الوزارة، سواء منافذ البدالين، أو منافذ مشروع «جمعيتي»، أو فروع المجمعات الاستهلاكية، لبيع كيلو السكر المعبأ عند سعر 8.5 جنيه.

ويتساوى سعر السكر في التموين 2021 الذي يصرف بالبطاقة التموينية للمواطنين حاملي البطاقة والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، مع سعر السكر الحر الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى كل محافظات الجمهورية، كي يتمكّن أي مواطن من شراء السكر بالسعر المدعم عند 8 جنيهات ونصف حتى إذا كان المواطن لا يمتلك بطاقة تموينية.

سعر السكر في التموين 2021 ثابت عند 8 جنيهات ونصف

وتصرف منافذ البدالين التموينيين، السكر للمواطنين بسعر جنيهات ونصف وذلك ضمن المقررات والحصص التموينية الشهرية من خلال بطاقة التموين، حيث تخصص الحكومة ممثلة في وزارة التموين شهريا لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينة «2 كيس سكر» معبأ طوال الشهر.

احتياطي مصر من السكر

وتزامنًا مع موسم جني محصولي البنجر ‏وقصب السكر، والذي يحل موعده في شهر يناير المقبل، من المقرر أن يزداد المخزون من سلعة السكر، لذا تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر من السلع الآمنة بسبب وجود مخزون استراتيجي منها يزيد على 6 أشهر، مؤكّدة ثبات سعر السكر في التموين 2021، فضلا عن أنَّ مصر تقترب من إعلان اكتفائها الذاتي من السكر.

حملات رقابية مشددة لضبط المتلاعبين بالأسعار

وتستمر حملات وزارة التموين الرقابية، بناء على تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في الانتشار على مستوى المحافظات من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.