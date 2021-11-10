«التموين» تطرح السكر الحر بـ8 جنيه ونصف.. «من غير بطاقة»

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سلعة السكر بفروع مجمعاتها الاستهلاكية بـ8 جنيهات ونصف، مقابل بيعه في الأسواق الخارجية لدى التجار بسعر تجاوز 12 جنيهًا، وذلك لجميع المواطنين.

وقررت الوزارة، توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال طرحه في فروع المجمعات الاستهلاكية مساويا لسعر السكر التمويني الذي تطرحه الوزارة في منافذ البدالين التموينيين للمواطنين حاملي بطاقات التموين والمقيدين على منظومة الدعم.

«التموين» تتصدى لتلاعب التجار بالأسعار

وتواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمليات التلاعب في زيادة الأسعار من قبل التجار في السوق الحر، التي نتج عنها زيادة عدد من السلع منها السكر، الذي وصل سعره لأكثر من 12 جنيها ونصف فيما بلع لدى بعض التجار 14 جنيهًا.

وتتصدى وزارة التموين لعمليات زيادة الأسعار في الأسواق، من خلال ضخ آلاف الأطنان من السلع لفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

1200 سلعة متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية

من جانبه، قال محمد كمال مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، إن السكر الحر يتوافر في المجمع يوميا بكميات وفيرة، موضحا أن أي مواطن يستطيع شراء الكميات التي يحتاجها من فروع المجمعات بسعر 8 جنيهات ونصف دون التقيد ببطاقة التموين.

وأكد «كمال» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة التموين تقوم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ آلاف الأطنان يوميا من السلع لتوفيرها أمام المواطنين، لافتًا إلى إتاحة 1200 سللعة مختلفة في كل فرع من المجمعات الاستهلاكية.

وأشار مدير فرع مجمع عرابي الإستهلاكي، إلى أن شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا من 80 إلى 90 ألف طن سكر لفروع مجمعاتها.

وتنتشر فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع المحافظات، إذ يصل عددها إلى 1300 فرع، توفر فيه الوزارة للمواطنين كل السلع الغذائية وغير الغذائية والمجمدة أيضا.