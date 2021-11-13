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«الوطن» تنفرد بصور عبوات لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس» قبل طرحه

التعليم العالي: الإعلان عن إجراء التجارب السريرية للقاح المصري

كتب:

أحمد أبوضيف
02:15 م | السبت 13 نوفمبر 2021
صور عبوات اللقاح المصري

صور عبوات اللقاح المصري

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمحضر من قبل مركز التميز العلمي للفيروسات التابع بأكاديمية البحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، وعدد من أعضاء الفريق البحثي والطبي بالمركز القومي للبحوث، ووتنفرد الوطن بصور عبوات لقاح كورونا المصري قبل طرحه.

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