شكوى من تعاطي موظف بمؤسسة حكومية للمخدرات تكشف إدمان 7 من زملائه

تلقى الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكوى عن وجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية يتعاطى المواد المخدرة، وتم نزول حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى، وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين المتواجدين بالمؤسسة والبالغ عددهم 229 موظفا، وتبين وجود 7 حالات إيجابية يتعاطون للمواد المخدرة «حشيش، ترامادول»، منهم الموظف محل الشكوى وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الادمان في بيان له اليوم، أن ذلك يأتى بالتزامن مع إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وتتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

القانون يتيح للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي

وأتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطي الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كل حقوقه‪.‬

جدير بالذكر بأن 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ومن ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منتصف ديسمبر سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

واعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجئ سيتم تطبيق القانون عليه.