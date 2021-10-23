خريطة فصل التيار الكهربائي في 5 محافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شبكات توزيع الكهرباء في مصر الوسطي والقناة وجنوب وشمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي عن بعض المراكز والقرى بمحافظات «بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القليوبية، دمياط»؛ لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، التي تجري بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار بطريقة مفاجئة؛ من أجل تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط وتغيير الموصلات.

فصل التيار عن مدينة شلاتين 5 ساعات لمدة 3 أيام

وأعلن قطاع شبكات البحر الأحمر التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، فصل الكهرباء عن مدينة الشلاتين، بداية من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرًا؛ لعمل صيانة اللوحات.

وأشار قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إلى أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي؛ لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، إذ تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري؛ لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجري فصل التيار عنها.

فصل التيار عن عدد من المناطق والقرى بمراكز بنى سويف

كما قرر قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطي، فصل التيار عن عدد من المناطق والقرى بمراكز بني سويف وببا وناصر، اليوم وحتى الاثنين المقبل؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح القطاع، في بيان، اليوم السبت، أنه سيتم قطع الكهرباء اليوم عن قرية طحا البيشة مركز ببا والحلابية مركز بني سويف، غدًا الأحد عن جزء من قرية أبوصالح مركز ناصر ويوم الاثنين المقبل، عن منطقة المرور وبياض العرب شرق النيل مركز بنى سويف، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهرًا على مدار الأيام الثلاث أيام المذكورة.

فصل الكهرباء عن 4 قرى بالقليوبية

وكشفت شركة كهرباء القليوبية عن فصل الكهرباء اليوم السبت من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال على مغذى العرب بطوخ، لافتة إلى أن انقطاع الكهرباء يأتي بسبب تحميل أبراج جهد متوسط على الخط الرئيسي.

وأضافت الشركة، أن المناطق والقرى المتأثرة بفصل الكهرباء هى «عرب الرواشدة، عرب المقابلة، عرب اسماعيل، عرب السباعات»، وسيتم إعادة الكهرباء فور الانتهاء من الأعمال.

فصل التيار عن كفر البطيخ وكفريوسف بدمياط

فيما قرر قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من المغذيات التابعة لمحطة محولات مركز كفر البطيخ؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اليوم من التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال التطوير، لافتا إلى أنه من المقرر فصل الخدمة عن مغذيات كفر يوسف والتوابع لها في الفترة المحددة لتنفيذ خطة الصيانة.

فصل التيار عن 7 قرى بمركز ومدينة الحامول

وأعلن قطاع شبكات كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 7 قرى بنطاق مركز ومدينة الحامول على مدار ثلاثة أيام متفرقة لمدة 8 ساعات، تبدأ في السابعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من عصر نفس الأيام المُحددة لقطع التيار الكهربائي من أجل تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط وتغيير الموصلات.

ولفت القطاع، إلى أن القرى المستهدفة بقطع التيار الكهربائي هي «المضرب، قرية 75، قرية 16، قرية 17، قرية 69، قرية المنصور، وقرية بركات»، مطالبا المستشفيات والمخابز والمدارس وكافة المؤسسات الخدمية بأخذ التدابير اللازمة فترة قطع التيار الكهربائي وحتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.