بدء تلقي طلبات التقدم للعمل بنظام الحصة بتعليم جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بدء تلقي طلبات المعلمين الراغبين في العمل بنظام الحصة.

من جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص، اليوم، إن إدارة شؤون العاملين بالمديرية بدأت بتلقي أوراق معلمي المواد الدراسية الراغبين في العمل بـ نظام الحصة للتخصصات الأساسية، وفقا لاحتياجات العجز بالمدارس، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقديم لمدة عشرة أيام بدءً من اليوم السبت 13 نوفمبر الجاري وحتى الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

وأضاف «عقل»، أن المواد المطلوب الترخيص بالعمل لها بنظام الحصة «اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الفرنسية – اللغة الألمانية – المواد الفلسفية – معلم فصل – رياض أطفال – المواد التجارية – المواد الفندقية».

المستندات المطلوبة للتقديم

يذكر أن المستندات المطلوبة للتقديم هي:

1. أصل شهادة المؤهل التربوي أو المؤهل العالي المناسب وشهادة التأهيل التربوي.

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3. صورة شهادة الميلاد.

4. الإقرار بعدم التعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

5. طلب باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها.

ضوابط التقديم لطلبات الترخيص للعمل بنظام الحصة

وكشف عدنان توفيق مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، عن الضوابط التقديم لطلبات الترخيص للعمل بنظام الحصة، كالتالي:

1- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مع شهادة التأهيل التربوي.

2- اتفاق المؤهل الدراسي المطلوب مع المؤهلات المطلوبة للتخصص.

3- عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

4- تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007.

5- لا يجوز أن يزيد نصاب المرخص له بالعمل بنظام الحصة عن 24 حصة أسبوعيا.

6- عدم مشاركة المرخص له بالعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

7- يتم تقديم الطلب للترخيص بالعمل بنظام الحصة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الطلب.

8- يتم تقديم الطلبات اعتبارا من السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري وحتى الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق أول أمس الخميس، على إعلان العمل لمعلمين بنظام الحصة لسد العجز للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، لحل أزمة العجز في معلمي المواد الأساسية داخل المحافظة.