مطور عقاري: الرئيس السيسي يقود ملحمة التنمية في «العين السخنة»

قال جاسر بهجت، مطور عقاري، إن خريطة مصر السياحية لا تضم منطقة العين السخنة حتى الآن، رغم قربها الشديد من القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يجعلنا نعيد النظر إلى التخطيط، لإعادة طرح مدينة العين السخنة، على الخريطة السياحية، مشيرا إلى أن عدد الغرف السياحية حوالي 1500 فقط وهو عدد بسيط للغاية، ويطلب مضاعفتها، نظراً لقربها من خان الخليلي والأهرامات، وغيره من المزارات السياحية بالقاهرة.

جاسر بهجت: المناخ الاستثماري الداعم للاستثمار العقاري حفزنا على العمل

وأضاف بهجت، خلال مائدة مستديرة، أن تشغيل مطار العاصمة الإدارية الجديدة، سيغيِّر من وجه المدينة، ويزيد من معدلات التشغيل، مؤكداً أن البرندات الكبيرة ستبدأ في الزحف إلى السخنة، كما أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، وتنمية مدن شرق القاهرة سيؤثر علينا بالإيجاب لأن غالبية المصريين، خاصة أصحاب الشركات والمستثمرين، سيجدون أن الحياة في السخنة أفضل ألف مرة من الإقامة في وسط القاهرة، والزحام.

مطور عقاري: الرئيس السيسي يقود ملحمة للتنمية في «العين السخنة»

وتابع أن «السخنة» ستقفز قفزة كبيرة بسبب التخطيط الجيد للدولة، حيث تنشئ الدولة حاليا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للانتهاء من الجلالة، والقطار السريع، لربط السخنة بالقاهرة وصولا إلى مدينة العلمين الجديدة.

وتابع: «عندنا مصنع بيطلع كوبري كل يوم، وهذا بخلاف مستوى وجودة الطرق، والقطار السريع الذي يعد طفرة ونقلة حقيقية وإضافة للمنطقة بالكامل».

بهجت: «السخنة» أثبتت كفاءتها القياسية على تحدي الظروف التي فرضتها كورونا

وقال جاسر بهجت إن العين السخنة أثبتت كفاءتها القياسية على تحدي الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، واستثمار الأزمة لتعلن عن نفسها بعدما أصبحت المقر المفضل لإقامة العديد من المواطنين خلال ذروة تفاقم الأزمة وانتشار العدوى لتكون بديلا متكامل الخدمات المدعومة بالأمان والوقاية وسحر الطبيعة.

وتابع أن العين السخنة، هي الامتداد الطبيعي لمستقبل العاصمة الإدارية الجديدة فهي شاطئ القاهرة وامتدادها الطبيعي في المستقبل، مشيراً إلى أن شبكة الطرق الداخلية الحالية ساهمت في توفير الوقت بتسهيل سرعة الانتقال.

المناخ الاستثماري في عهد السيسي حفز مساعي المطورين

وأوضح أن المناخ الاستثماري الداعم للاستثمار العقاري في عهد الرئيس السيسي حفز مساعي المستثمرين لضخ الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل، لتصبح قيمة مضافة لهذا القطاع الأهم، حيث أصبح الاستثمار العقاري في مصر قادرا على تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال إن تنوع الإنتاج العقاري المصري، كان أحد أهم عوامل نجاح المطورين العقاريين في الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا، مشيراً إلى أن التسهيلات المالية التي قدمتها الدولة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم دراسة متطلبات العملاء في العقار، ووضع خطط وحلول مالية تتضمن وفرة السيولة المالية لتغطية نفقات الأولويات التي فرضتها الأزمة.

تصدير العقار المصري

وتابع أن تصدير العقار المصري يحتاج دراسة ثلاث فئات مهمة من العملاء وهم المصريون بالخارج، والعميل العربي، والأجنبي الذي يفضل وحدة عقارية في إطار مشروع متكامل تتوفر به خدمات متنوعة وله سمات طبيعية متميزة.