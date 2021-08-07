أسعار مواصلات العين السخنة من القاهرة 2021: التذكرة تبدأ من 90 جنيها

موقعها المتميز الذي يبعد مسافة قليلة من القاهرة، يجعلها تقع في المقام الأول لمصايف اليوم الواحد، فتضم العين السخنة، عددًا كبيرًا من الشاليهات التي تطل على البحر مباشرة، وتتكون من غرفة وصالة أو غرفتين ومطبخ مجهز للاستعمال وثلاجة وتلفزيون وتكيف، كما تتميز الشاليهات العائلية بتوافر الخدمات المنتشرة داخل المنتجعات السياحية القريبة، من محال تجارية وسوبر ماركت َوكافيهات ومطاعم ومولات تجارية.

وتزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون في السفر إلى العين السخنة، لقضاء يوم برفقة العائلة، عن أسعار مواصلات العين السخنة من القاهرة 2021، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار مواصلات العين السخنة من القاهرة 2021.

أسعار مواصلات العين السخنة من القاهرة 2021

تتيح شركة Go Bus «جو باص» للنقل البري، الانتقال إلى العديد من المحافظات والمدن خارج القاهرة مثل: العين السخنة، الإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، ودهب، ومرسى علم، والساحل الشمالي، وغيرها من المدن.

وتتراوح سعر تذكرة «جو باص» للعين السخنة ما بين 90 جنيهًا إلى 205 جنيهات.

أسعار شاليهات العين السخنة 2021

وتبدأ أسعار إيجار الشاليه الواحد في الليلة بالعين السخنة أيام: الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من 600 جنيه للشاليه بجميع محتوياته، وتصل إلى 900 جنيه حسب مستوى الشاليه، ويضم «غرفة لفردين وصالة تضم كنبة استوديو تكفي فردين ومطبخ مجهز».

بينما أسعار إيجار نفس الشاليه أيام: الخميس، الجمعة، والسبت، تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 1200 جنيه، على أن يبدأ الإيجار من الساعة 11 صباحًا إلى 11 صباحًا في اليوم التالي، ويجب عليك دفع مقدم حجز لصاحب الشاليه أو المنتجع أو الفندق المالك الشاليه وتدفع باقي القيمة عندما تصل.

أسعار شواطئ العين السخنة 2021

تبدأ أسعار شواطئ العين السخنة 2021، للدخول إلى الشواطئ من 50 جنيهًا للفرد، وتصل حتى 250 جنيهًا للشواطئ الخاصة بالفندق شاملة الشمسية والكراسي ووجبة غذاء ومشروب للشواطئ الخاصة بفنادق العين السخنة والدخول بأسبقية الحجز.