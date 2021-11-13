كل ما تريد معرفته عن لدغات العقارب وتأثيرها على جسم الإنسان وطرق الوقاية

أكد الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية، نائب عميد معهد بحوث الحشرات الطبية السابق، إن العقارب «نعتبرها من مفصليات الأرجل الطبية، وتسبب إزعاجا ومشكلات صحية، فهي لا تنقل الأمراض، ولكن عندما تلدغ الإنسان تفرز نوعا معينا من السموم، بحسب نوع العقرب، وتختلف حدته وشدته، وتظهر الأعراض طبقا لنوع العقرب وهناك أيضا عقارب غير سامة».

لدغات العقارب

وأشار الدكتور محمد راشد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه عند لدغات العقارب، مثل الثعابين، يُفرز السم في الدم، فيعتبر جسما غريبا يراه الجهاز المناعي، فيؤدي إلى الحساسية المفرطة، بما يعني حدوث نشاط مناعي شديد جدا، يترتب عليه تورم أو يحدث نوع من الاختناق، وذلك حسب شدة ونوع اللدغة.

أماكن تواجد العقارب

ولفت الأستاذ بمعهد بحوث الحشرات الطبية، إلى أن العقارب توجد تحت الأحجار، والأماكن التي بها كهوف، والأماكن المظلمة، ولها بيولوجيا خاصة، لافتا إلى أن الإنسان هو الذي يذهب إليها، كما أوضح أن العقارب لها مصادر غذاء أخرى، لكن عندما يقترب منها الإنسان تلدغه كنوع من الحماية.

وسائل الوقاية من لدغات العقارب

وأكد الدكتور محمد راشد، أن وسائل الوقاية من لدغات العقارب تشمل ما يلي:

1- البعد عن الأماكن المتواجدة بها لاسيما الأماكن المظلمة.

2- يجب ارتداء الأحذية الوقائية في الأماكن التي يشتبه وجود عقارب بها ووضع البنطلون في قلب الحذاء الواقي.

3- يجب ارتداء القماش الثقيل حتى لا يستطيع العقرب الوصول إلى جسم الإنسان.

4- ارتداء جوارب سميكة وفحص الملابس إذا تم ارتياد أماكن بها عقارب.

5- إذا تعرض الشخص للدغات من العقارب، يجب التوجه إلى أقرب وحدة صحية للحصول على مصل العقارب المضاد لسمية العقارب في أسرع وقت ممكن.

وتابع راشد بأن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا، عبر الوحدات الصحية، وأعتقد أنه يتم توفير الأمصال المضادة للدغات العقارب بالمجان، كما لا توجد أي آثار جانبية للمصل إلا إذا كان لديه حساسية من أحد مكونات المصل، موضحا أن اللدغة ذاتها عبارة عن سم والمصل عبارة عن الأجسام المضادة لهذا السم.