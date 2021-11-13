ارتفاع حصيلة لدغ العقارب في أسوان بسبب الأمطار إلى 3 وفيات و425 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا لدغات العقارب في محافظة أسوان، اليوم، وذلك على خلفية العاصفة الثلجية التي هطلت على المحافظة وتسببت في خروج الحشرات السامة من جحورها، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 3 وفيات، فيما أصيب 425 شخصا، ومازالت المستشفيات تستقبل حتى الآن الضحايا بعد انتشار العقارب في المحافظة.

عقارب أسوان تقتحم المنازل وتصيب المواطنين

وواصلت غرفة عمليات محافظة أسوان، انعقادها الطارئ لاستقبال حالات الإصابة من قبل لدغات العقارب، مع فتح مستشفى أسوان العام لاستقبال المصابين، خاصة مع زيادة الحالات بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية.

كانت محافظة أسوان، شهدت مساء أمس سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق، سبقها هبوب عاصفة ترابية، وتسبب سقوط الأمطار وهبوب العاصفة الترابية في إصابة حركة الموصلات بالشلل، وعرقلة الحياة في المحافظة بعدما تجمعت رواكد المياه، إضافة إلى هجوم العقارب على المنازل.

العاصفة الثلجية في أسوان

وناشدت محافظة أسوان المواطنين بتوخي الحذر أثناء سيرهم في الشوارع بسبب تساقط الثلج والبرد والرياح، وعدم التحرك بالسيارات بسرعة زائدة خوفا على حياة المواطنين.