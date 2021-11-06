نقل جثة زوجة «خُط» الفيوم إلى المشرحة بعد تمثيله للجريمة.. أنكر قتلها

30 ساعة مرت على استخراج جثة «رانيا» زوجة «الخط» بلطجي الفيوم، من عمق 4 أمتار بغرفة الصالة بمحيط سلم المنزل، بعدما وضع الزوج السيراميك فوقها، إلا أنّ انتظار معاينة النيابة، واصطحاب المتهم لتمثيل الجريمة، تسببا في تأخير نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن.

وانتقل ممثل الطب الشرعي، ومفتش الصحة لمعاينة الجثة في مكان استخراجها وكتابة تقرير بأسباب الوفاة، كما انتقل فريق النيابة العامة، والمتهم وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مسرح الجريمة لتمثيل ارتكاب الواقعة.

استخراج جثة زوجة بلطجي الفيوم

وتمكنت قوات الأمن من استخراج جثة زوجة «الخط» بلطجي الفيوم، بعد ساعات طويلة من البحث، حيث أدلى المتهم بمكان دفنها أسفل غرفة الصالة بمحيط السلم، نافياً أن يكون قد قام بقتلها أو دفنها، قائلاً أنّه أحضر 3 من أصدقائه المقربين الذين اكتشف وجود علاقة آثمة بينهم وبين زوجته، فدعاهم لمنزله، وحينما واجههم معاً، نشبت مشاجرة بين زوجته وبين أصدقائه الثلاثة فاعتدوا عليها بالضرب حتى سقطت جثة هامدة، وأنّ والدتها وشقيقتها هنّ من قمن بدفن جثتها حتى لا يفتضح أمرهن.

كواليس استخراج جثة زوجة بلطجي الفيوم

وكشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم عثروا على جثة زوجة خُط الفيوم مدفونة في صالة المنزل بمحيط السلم، على عمق 4 أمتار، ومدفونة أسفل كتلة من الأسمنت وحولها رمل، ثم قام بوضع السيراميك فوقها، لإخفاء معالم الجريمة.

وعقب استخراج الجثة، جرى استدعاء كل الأجهزة المعنية لمعاينة الجثة، ثم نُقل المتهم إلى مكان الواقعة حيث قام بتمثيل الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

جثتا الأم والابنة في مكان واحد

ونُقلت جثة زوجة بلطجي الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام، لترقد بجوار والدتها في مكان واحد، حيث جمعت المشرحة جثتي الأم وابنتها، بينما باقي الأسرة في قسم شرطة الفيوم، للتحقيق معهن فيما حدث، وفي اتهامهن بتكوين شبكة دعارة.

«الخُط» قتل زوجته وحماته واحتجز 14 رهينة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بقيام مسجل خطر بقتل حماته واحتجاز أسرة زوجته وتعذيبهن.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وتبين قيامه باحتجاز 14 رهينة وهدد بقتلهم في حال اقتحمت الشرطة المنزل، وجرى عمل مفاوضات معه لمدة 24 ساعة وحينما فشلت قامت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وضباط مديرية أمن الفيوم بتحريرهم.