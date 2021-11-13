أماكن سقوط الأمطار غدا على محافظات مصر: خفيفة إلى متوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدًا، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البجري والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا، يتوقع الخبراء أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد «السلوم - مطروح - أسوان - أبو سمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما يتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب - شلاتين - مرسى علم» بنسبة 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

ويقول خبراء الأرصاد، إن الشبورة المائية، تتكون في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا في مصر

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

إدفو 31 20

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20