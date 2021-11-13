«الأرصاد» تنصح قائدي السيارات بتجنب هذه الطرق بسبب السيول: أجلوا سفركم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السيء مستمرة اليوم فقط، ولا تستدعي تأجيل الدراسة، وبداية من الغد ستقل كميات الأمطار، وحتى الآن لا يوجد إعلان عن تأجيل الدراسة أو إغلاق للمدارس في الساعات المقبلة.

تجنبوا هذه الطرق اليوم وأجلوا سفركم

ونصحت «شاكر»، في تصريحات خاصة لتليفزيون «الوطن»، اليوم السبت، بعدم القيادة على الطرق المؤدية لسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق جنوب الصعيد، إذ أنها قد تتعرض للسيول خلال الساعات المقبلة، لذلك يفضل تأجيل السفر خلال الساعات المقبلة تجنبا لحدوث مشكلات طارئة.

الأمطار على القاهرة

وأوضحت أن محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري بعيدة تماما عن هذه الموجة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقا للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية.

وأفادت بأن هناك مناطق من الساحل الشمالي مثل مطروح والسلوم تشهد أمطار خفيفة، لكن بالنسبة للقاهرة والوجه البحري، حتى الآن بعيدة عن فرص سقوط الأمطار.

التواصل مع الجهات المعنية

وأضافت: «من خلال المتابعة على مدار الساعة بالنسبة لصور الأقمار الصناعية وصور رادار الطقس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حالة ظهور بعض السحب أو تكونات على هذه المناطق ستعلن فورا والتواصل مع كل الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات، والتواصل مع وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بالأمطار».

التقلبات الحادة من سمات الخريف

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة من سمات فصل الخريف، وبالتالي ينصح على المواطنين المتابعة المستمرة للنشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية الابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا التي تؤدي لذعر وبلبلة للمواطنين.

نصائح الأرصاد أثناء الصواعق الكهربائية والأمطار

وواصلت: «من المهم للغاية أثناء سقوط الأمطار الابتعاج تماما عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا للإصابة بالصعق الكهربي، كما ينصح بعدم الإمساك بأي شيء معدني أو لمس الأشياء المعدنية أثناء البرق والرعد نظرا لأنه عبارة عن شرارة كهربية».