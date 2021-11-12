أخبار المنيا.. حملات تجميل وندوات عن كورونا وحقائب مدرسية للمكفوفين

وزع محافظ المنيا حقائب مدرسية لدعم الطلاب الأكثر احتياجاً بمدارس التربية الخاصة، كما تابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعقدت مديرية الصحة 294 ندوة للتثقيف الصحي، وكيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وواصلت الوحدات المحلية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، كما نفذت حملات نظافة وتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، وأزالت تعديات علي أراضي أملاك الدولة بمركز ديرمواس، هذه كانت أبرز أخبار محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

توزيع 2450 حقيبة مدرسية متكاملة على طلاب التربية الخاصة

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عدد من الحقائب المدرسية المتكاملة لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع، والنور للمكفوفين، والتربية الفكرية، وتشمل الحقائب جميع المستلزمات والأدوات الدراسية، بإجمالي 2450 حقيبة، لدعم الطلاب الأكثر احتياجا بمدارس التربية الخاصة، تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور غير القادرين.

وتابع محافظ المنيا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف علي جميع المعوقات وإيجاد حلول سريعة لتنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

294 ندوة تثقيف صحي خلال شهر

وأعلن الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة بمديرية الصحة، حيث تم عقد 294 ندوة للتثقيف الصحي خلال شهر، منها 49 ندوة عن أهمية الكشف المبكر لأورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، و46 ندوة عن الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية وتغذية الأم الحامل، 97 ندوة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية إتباع الإجراءات الاحترازية وأهمية الحصول علي اللقاح.

صيانة أعمدة الإنارة وإزالة تعديات علي أملاك الدولة

وواصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وحملات النظافة بالقري والأحياء للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، حيث تم إجراء صيانة شاملة للكشافات بالطريق الصحراوي الغربي ومدخل عزبة إسحاق غطاس، كما تم شن حملة مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 14 حالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 لاسترداد حق الشعب.