إخلاء وتشميع 3 منازل آيلة للسقوط بحي وسط مدينة المنيا

قال الدكتورمحمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية أخلت 3 منازل آيلة للسقوط بحي وسط المدينة، وتم تشميعها بالشمع الأحمر، تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة لتلك المنازل من الإدارة الهندسية، وكذلك أحكام القضاء بالإخلاء حفاظا على الأرواح.

إخلاء 3 منازل حفاظا على أرواح سكانها

وتم غلق المنزل بإشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا، وحسام الفلاح مدير الإدارة العامة للإشغالات، ومحمد عبد العظيم رئيس حي وسط، ومهندسي التنظيم وعضو من الشئون القانونية، وقوات من الشرطة.

وواصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتكثيف حملات النظافة بالقرى والأحياء للحفاظ على صحة وأمن وسلامة المواطنين.

رفع كفاءة الطرق وحملات للنظافة

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الطرق من خلال تنفيذ أعمال الإنارة، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر مع رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وشملت الحملات قرى «نزلة حسين، طوخ الخيل، البرجاية»، حيث تم إجراء أعمال صيانة شاملة لكشافات الإنارة بالطريق الصحراوي الغربي وتشغيل كشافات الإنارة بمدخل عزبة إسحاق غطاس وإصلاح وتركيب 15 كشافا و7 لمبات ليد، مضيفاً أنه بجانب أعمال الصيانة تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنقاط التجميع بالقرى ونقلها إلى المقالب العمومية.

وتفقد رئيس المدينة كورنيش النيل وحي غرب المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع وحول المدارس والتأكد من عدم وجود باعة جائلين، مؤكداً على استمرار الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة حفاظا على البيئة ومن أجل خلق جو صحي للمواطنين.