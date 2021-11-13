إغلاق طريقي «قنا - الأقصر الصحراوي» و«قفط - القصير» بسبب السيول

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، غلق طريقي «قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي»، و«قفط - القصير»؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم كميات المياه بها، نتيجة سقوط سيول من سلاسل جبال البحر الأحمر.

سوء الأحوال الجوية

وكشف محافظ قنا في بيان أسباب غلق الطريقين، قائلا: «إن قرار غلق الطرق جاء بعد التأكد من صعوبة السير عليها في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، وسقوط السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر».

وتابع، أن المياه غمرت طريق «قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي»، وعلى الفور تم الدفع بمعدات التدخل السريع ومجموعة من اللوادر لعمل سدود ترابية على جانب الطريق ومنع تدفق المياه تمهيدا لإعادة فتحه مرة أخرى.

فتح الطرق بعد تحسن الطقس

وأشار إلى أنه تم غلق الطرق كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم المادية وسيتم إعادة فتحها فور تحسن الأحوال الجوية وإزالة آثار الأمطار والسيول.

وأضاف «الداودي» أنه انتقل على الفور لموقع الحدث برفقة عدد من القيادات التنفيذية للإشراف على عمليات إقامة السدود الترابية اللازمة لمنع تسرب المياه إلى الطريق السريع.

كما ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعي إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوي، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب لتوفير البدائل المناسبة للمواطنين واحتواء الأزمة.