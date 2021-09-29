تعرف على التحويلات البديلة بعد غلق 3 طرق رئيسية بمدينة نصر

تُجري حاليًا أعمال رفع الكمرات الخرسانية، أعلى كوبري يوسف عباس بمناطق مدينة نصر، ضمن خطة تنفيذ العمل بمسار «المونوريل»، الأمر الذي دفع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتعيين الخدمة المرورية لمواجهة الكثافات المرورية المتوقع حدوثها أثناء عمليات غلق طريق النصر، لتسهيل حركة المرور على المواطنين.

وتقدم «الوطن» لقرائها، الطرق البديلة أثناء عمليات رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبري يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، على النحو التالي:

الطرق البديلة بعد غلق طريق النصر

- تم غلق طريق النصر المتجه لمناطق امتداد رمسيس بداية من اليوم الأربعاء من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، وذلك لرفع كمرات الخرسانية.

وتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من ميدان «الشهيد هشام بركات» يمينًا باتجاه شارع يوسف عباس.

- خلال فترة غلق طريق النصر في الاتجاه القادم من ميدان رمسيس اتجاه ميدان هشام بركات، سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس يمينًا باتجاه شارع عبد العزيز الشناوى واتجاه شارع يوسف عباس مرة أخرى يوم غداًا الخميس بداية من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- يتم أيضًا غلق شارع يوسف عباس من طريق المتجه إلى شارع عبد العزيز الشناوى لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم استكمال تسيير السيارات في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس باتجاه ميدان الشهيد «هشام بركات» يوم الجمعة المقبلة بداية من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل حتى الساعة 9 صباحًا.

الخدمات المرورية

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، على تسهيل حركة المرور أمام المواطنين، وذلك من خلال تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان سلامة وأمان المواطنين كافة.