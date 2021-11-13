تحذير عاجل لمستخدمي طريق «قفط - القصير» بسبب العاصفة الترابية

ناشد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المواطنين مستخدمي طريق «قفط - القصير» بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطريق بسب هبوب عاصفة ترابية خفيفة بالكيلو 15 من الطريق، قادمة من القصير إلى قفط.

محافظ قنا يطالب بتخفيض السرعات

وطالب محافظ قنا المواطنين بتخفيض السرعات وتشغيل الإشارات الضوئية، مؤكدا أنه يتم مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وأنه في حال تزايد حدة العاصفة وانعدام الرؤية سيتم غلق الطريق فورًا، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات المادية لحين انتهاء العاصفة.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في وقت سابق، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

الصحة بقنا توفر أمصال العقارب

وكان محافظ قنا صرح أن مديرية الصحة والسكان قامت بتوفير أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية تحسباً لحدوث أي طوارئ في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف محافظ قنا أنه في مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الاحتياج لها.

وأضاف «الداودي» أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة في هذه الآونة التي تشهد تقلبات جوية ويكثر معها انتشار هذه الكائنات الضارة، مناشدا المواطنين التوجه بشكل فوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجاني.