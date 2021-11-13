تجديد حبس قاتل طفل الإسماعيلية 15 يوما: طلب فدية 150 ألف جنيه

جددت نيابة التل الكبير في الإسماعيلية، حبس قاتل طفل «خنقا» 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

النيابة تستمع لأقوال المتهم

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم «محمود.م.س» في الثلاثينيات من العمر على مدار ساعات لمناقشته في كيفية ارتكاب الجريمة إلى أن رافق النيابة في تمثيل الواقعة.

استدرج الطفل وشنقه

واعترف المتهم باستدراج الطفل في منطقة زراعية بمنطقة أم مشاق التابعة لقرية البعالوة بمدينة التل الكبير لمنحه مبلغا ماليا وقام بشنقه ووضعه رأسه داخل كيس بلاستيكي وإلقائه في منطقة زراعية.

كما اعترف المتهم بتقييد يد وقدم الطفل ووضعه «بلاستر» على فمه لمنع خروج أي صوت منه ووضعه داخل كيس بلاستيكي إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

واستعان المتهم بهاتف المجني عليه واتصل بوالده لطلب فدية مالية 150 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل إلا أن والديه بلغوا فور اختفائه.

والد المجني عليه: المتهم قتله بسبب كشف سره

وقال والد الطفل يوسف محمد فتحي، المجني عليه في الواقعة أن نجله يبلغ من العمر 15 عامًا، ويدرس بالصف الثالث الإعدادي بالأزهر الشريف.

وأضاف أن المتهم قام بقتل نجله بسبب كشف سر علاقة مع فتاة بمنطقة قريبة من مركز التل الكبير وذهابه لمنزلها.

وأشار إلى أن نجله طلب من المتهم مبلغ مالي ضئيل إلا أن المتهم استدرجه وقام بقتله وإخفاء الجثة في منطقة زراعية.