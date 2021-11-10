حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تنجح اليوم في اختيار كلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.