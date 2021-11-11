حظك اليوم برج القوس الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعشق السفر والتنقل من مكان لمكان آخر، ويسعى دائما إلى تغيير مط حياته ليبتعد عن الروتين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.