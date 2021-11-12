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حظك اليوم برج القوس الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:11 ص | الجمعة 12 نوفمبر 2021
برج القوس

برج القوس

يعرف عن رجل برج القوس شخصيته المرحة والمغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف، وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

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