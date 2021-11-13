المصرف المتحد يشارك في ملتقى «المسئولية المجتمعية» بمشروع «تجليات»  

شارك المصرف المتحد فى الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، الذى انعقدت فعالياته بمشاركة عدد من رجال الدولة والاقتصاد والأعمال والبنوك وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام.

وقال المصرف المتحد، فى بيان، إنه شارك بمشروع «تجليات» لتمكين أهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى تحت شعار «تجليات.. تتوارثها الأجيال» وذلك بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، واللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين.

وأضـاف البنك أن مشـروع التمكين الاقتصـادى لأهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى يستهدف تعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية، خاصة فى مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التى تشتهر بها هذه المنطقة مثل: صناعة استخراج العسل الجبلى وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون، فضلاً عن المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوى الشهير وصناعة السبح.

وأوضح أن المشروع يخلق قيمة مضافة لتلك المنتجات والعمل على بناء قدرات صغار المزارعين والمصنعين وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم من خلال ورش عمل لتعليم كيفية إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وأيضاً طرق التعبئة والتغليف وفقاً للمواصفات العالمية لضمان جودة المنتج، وبما يخلق مناخاً اقتصادياً أكثر تنافسية، حيث يعمل مشروع «تجليات» على توفير حياة كريمة لـ350 أسرة كمرحلة أولى.