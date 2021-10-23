«المصرف المتحد» يستعين بالقيادات الشابة والإدارة العليا لوضع استراتيجية 2022

عقد المصرف المتحد اجتماعاته السنوية، مستعيناً بالقيادات الشابة من خريجى أكاديمية النجوم الساطعة والإدارة الوسطى والعليا لبحث محاور استراتيجية المصرف المتحد 2022، وذلك تحت شعار «التحول الرقمى.. واقع».

وقال البنك، فى بيان، إنه على مدار 3 أيام متتالية عُقدت جلسات للعصف الذهنى والمناقشات البنّاءة، أفرزت عدة محاور للاستراتيجية العامة للمصرف المتحد، ونتج عنها عدة أهداف طويلة وقصيرة الأمد.

وأشار البيان إلى أن الموضوعات تناولت الانتهاء من عدد من التطبيقات وبرامج التحول الرقمى المبتكرة، والتى ستُطرح لأول مرة بالسوق خلال 2022، بهدف تلبية احتياجات العميل الحالية وتطلعاته المستقبلية، والحفاظ على مكتسبات التميز الرقمى لخدمات المصرف المتحد منذ 2017 الماضى، إلى جانب وضع حلول مصرفية مبتكرة تواكب تغير سلوك العملاء والاستفادة من توجهاتهم نحو الخدمات البنكية الرقمية.

كما تتضمن الموضوعات توسيع قاعدة العملاء المستفيدة من التكنولوجيا الرقمية فى إطار خطة الدولة المصرية 2030 وبرامج البنك المركزى المصرى لتوسيع قاعدة الشمول المالى ونشر الثقافة المالية والخدمات الرقمية، وذلك فى إطار عملية التحول الممنهجة للمجتمع المصرى لمجتمع غير نقدى، وتوجيه الموارد التمويلية لصالح برامج «حياة كريمة»، الأمر الذى يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل، ومن ثم القضاء على الفقر وتحسين دخل المواطن، بحسب البيان.

وتناولت الموضوعات أيضاً، التوسع الجغرافى والانتشار بعدد من الفروع والمراكز الرقمية، فضلاً عن تعظيم منظومة البرامج التمويلية المتخصصة لقطاع المشروعات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات بعينها مثل الصناعة، والتى تخدم أهداف التنمية الشاملة.

كما ناقش البنك تأهيل فريق عمل المصرف المتحد، خاصة قيادات الصف الثانى والشباب، لرفع كفاءتهم الاحترافية لمواكبة الثورة التكنولوجية وخدمة العملاء، ودعم مواهب فريق العمل فى مجال ابتكار المنتجات والخدمات البنكية التى تتواكب مع احتياجات العميل وتساير طموحاته المستقبلية.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يحرص منذ عام 2017 على دمج فريق عمله بمختلف الإدارات والفروع، وخاصة قيادات الصف الثانى والقيادات الشابة جنباً إلى جنب مع الإدارة العليا، لوضع الاستراتيجية السنوية للمصرف المتحد، وذلك بهدف تعظيم قيمة الشراكة والتواصل بين الأجيال، فضلاً عن غرس مفهوم الانتماء والعمل كفريق واحد للحفاظ على المكانة المتميزة للمصرف المتحد داخل السوق والعمل على تعظيم الحصة السوقية للمصرف.

وأضاف «القاضى» أن استراتيجية المصرف المتحد السنوية يتم وضعها فى ظل معطيات عديدة، منها: الرؤية العامة للدولة المصرية والمتغيرات الإقليمية والعالمية، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً، أو التكنولوجية، وكذلك خطط وبرامج البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتقنية للمصرف المتحد وأهدافه التنموية المستدامة.