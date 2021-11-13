«الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية» توضح أعراض اضطرابات التمثيل الغذائي للأطفال

قالت الدكتورة دينا عبد السلام، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، اليوم، إن المبادرة الرئاسية الجديدة لرعاية أطفال مصر يتم فيها إجراء مسحات على 19 مرضا يمثلون اضطرابات التمثيل الغذائي للأطفال، متابعة: «كل 5 آلاف طفل بيكون فيهم طفل مصاب بسبب زواج الأقارب».

اضطرابات بالتمثيل الغذائي للطفل

وأضافت «عبد السلام»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن اضطرابات التمثيل الغذائي تأتي للأطفال بأعراض مختلفة؛ فمنهم من يعاني من تشنجات أو قيء مستمر أو ارتفاع بدرجات الحرارة أو تضخم في الكبد والطحال؛ الأمر الذي قد يصل في النهاية إلى تسمم في الدم.

وأوضحت أن المرض يصاب به الأطفال الناتجين من زواج الأقارب بشكل كبير، وذلك عندما يحدث تكون للجنين في الرحم بجينات وراثية قد تحمل مرضا متفشي في تلك العائلة.

تحاليل جينية في حالة زواج الأقارب

وتابعت منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: «لما بيحصل زواج بين اتنين من نفس العيلة يفضل أنهم يعملوا تحاليل جينية لمعرفة نوع المرض اللي ممكن ينتقل للجنين، وفي الغالب بتكون نسبة حدوث ذلك وإنتاج طفل مريض بواقع 25%، وساعتها بيتم الحمل عن طريق أطفال الأنابيب وبنختار الطفل السليم».

وأكدت أن الحملة تتم حاليا على الأطفال في الحضانات بالمستشفيات، وحتى الآن لم تغطي كافة المواليد على مستوى الجمهورية، مستطردة: «بدأنا بالحضانات، وبنتوجه للأطفال في الحضانة وناخد منهم مسحة، ولما بتظهر النتيجة بنتواصل مع الأهل، ولما بيتم تأكيد المرض ولو العيلة لديها طفل تاني بناخده نعمله تحليل علشان نلحقه من بدري».