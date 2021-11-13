كيف تعرف عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات المحمول الأربع؟

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق تطبيق تفاعلي جديد لمستخدمي المحمول بنظامي الأندرويد والـIOS، يحمل اسم My NTRA، وذلك بهدف تيسير جميع خدمات الاتصالات الأساسية لجميع المستخدمين سواء الأفراد أو الشركات، إذ يمكن للمواطن أن يحصل على عدد من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام التطبيق على الهاتف المحمول، وذلك دون أن يضطر المستخدم للتواصل مع مراكز خدمة العملاء أو الذهاب إلى أفرع الشركات.

ومن بين أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق خدمة «أرقامي»، والتي يمكن للمستخدم أن يتعرف على عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصري وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي فقط، إذ تأتي هذه الخدمة حفاظًا على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات على الخطوط.

خطوات معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات المحمول

وللاستفادة من هذه الخدمة، عليك في البداية تحميل تطبيق My NTRA سواء كنت مستخدم أندرويد أو آيفون.

- بعد ذلك يتوجب عليك التسجيل في التطبيق، وذلك عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتعيين كلمة مرور خاصة بك.

- قم بإدخال كود التفعيل الذي تم إرساله على رقم الهاتف المُسجل في الخطوة السابقة.

- ومن الصفحة الرئيسية للتطبيق، اضغط على خدمات الأفراد، ثم اضغط على «خدماتي»، ثم اضغط على «أرقامي».

- وفي هذه الخطوة يمكن معرفة رقم الهاتف المحمول المملوك في جميع المشغلين، من خلال إدخال رقمك القومي المُسجل بتعاقد الهاتف المحمول، ثم الضغط على «استعلام»، ليظهر أمامك عدد الخطوط المسجلة باسمك في كل شركة من شركات المحمول الأربعة.

ماذا تفعل حال ظهور خطوط محمول غير معلومة؟

وأشار الجهاز إلى أنّه في حال ظهور خطوط محمول غير معلومة لك، عليك اتباع الخطوات الآتية:

- التوجّه إلى أحد فروع الشركة المشغلة للخطوط غير المعلومة لك.

- تقديم مستند بطاقة الرقم القومي المسجلة بتعاقد الهاتف المحمول.

- الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمك وغير المعلومة لك.

- اتخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك ولحماية حقوقك.

كما شدد الجهاز على ضرورة عدم مشاركة بياناتك الشخصية وبيانات تسجيل الدخول للتطبيق مع أي شخص آخر حفاظًا على الخصوصية.