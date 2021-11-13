محافظ أسوان عن اضطراب الطقس: لولا استعداد الدولة لاختفت قرى كاملة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت تحذيرًا قبل حدوث الاضطرابات الجوية، وهو ما أدى إلى استعداد المحافظة: «لولا استعداد الدولة كان بعض القرى مكناش هنشوفها».

سر ظهور العقارب تزامنا مع نشاط حركة الرياح

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، يتواصل معه منذ اللحظة الأولى للأحداث، ويحصل على كل المعلومات أولًا بأول، لافتًا إلى أنه كان من الطبيعي في ظل الرياح المحملة بالأتربة ظهور بعض العقارب، التي كانت موجودة بالجبال، وبالفعل أصابت 503 مواطنين حتى الآن، كما توفت 4 حالات مرتبطة بالتأمين وليس العقارب: «الموقف كان أكبر مما كنا متخيلين».

المواطنون الذين لُدغوا حصلوا على التطعيمات

وتابع محافظ أسوان، أن المواطنين الذين لُدغوا من العقارب يحصلون على المصل، ثم يخرجون من المستشفى، موضحًا أن الهدوء يسيطر على الوضع في المحافظة: «وزارة الموارد المائية والري لعبت دورًا كبيرًا حيث أنشأت 27 سد إعاقة و36 مخر سيل وبعض الحواجز ولولا هذه المنشآت كان في بعض القرى مكناش هنشوفها».

وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة قررت منح عطلة رسمية لطلاب المدارس، من أجل حمايتهم من موجة الطقس السيء، بالإضافة إلى منح أجهزة المحافظة الفرصة في الصيانة وتجهيز المدارس والتخلص من المياه والتراكمات والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.