انقلاب ميكروباص في «حفرة» بـ المطرية.. ولا إصابات

انقلب ميكروباص داخل حفرة في شارع عمر المختار بمنطقة المطرية، قبل قليل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسقوط السيارة داخل الحفرة بالكامل.

وأكد مصدر مطلع، عدم إصابة أي من ركاب السيارة الأجرة بعد انقلابها في حفرة بشارع عمر المختار في المطرية، قبل قليل.

وأوضح المصدر، أنه يجري رفع الميكروباص من مكان سقوطه في المنطقة التي تشهد إنشاءات يتم تنفيذها في إطار خطة تطوير المنطقة، ولم يتم تسجيل إصابات بين الركاب، الذين تم إخراجهم جميعا سالمين.