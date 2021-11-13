عاجل.. تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث مروع بليبيا.. «صور»

شيّع العشرات من أهالي مدينة تلا، جثمان الشاب محمد الغنيمي أبو رية وشهرته «تامر» الذي توفي في حادث مروع في دولة ليبيا أثناء الهجرة غير الشرعية، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، وصراخ وبكاء السيدات المشاركات في تشييع الجنازة.

حزن بين أهالي مدينة تلا لتشيع جثمان شاب لقي مصرعه في ليبيا

وتجمع عدد من أهالي مدينة تلا، لاستقبال جثة الشاب المتوفى في حادث ليبيا الذي يبلغ من العمر 28 سنة، عقب نقل الجثمان من ليبيا إلى مصر، اليوم السبت، حيث تم تشييع الجثمان وسط تواجد أسرة المتوفى.

إصابة 15 شخصا في حادث مروع في ليبيا جميعهم من المنوفية

يذكر أن 15 شخصا أصيبوا في حادث مروع في دولة ليبيا، بينهم ثلاثة إصابات خطيرة، وتوفي شخص آخر، وتدخل عدد من الجهات الحكومية لمتابعة الحادث في ليبيا، وتم الانتهاء من إعادة جثمان الشاب المتوفي إلى مصر، كما تم تقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما خرج من المصابين 12 شخصا، علما بأن جميع المصابين من أبناء مركز تلا بمحافظة المنوفية.