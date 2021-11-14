كورونا عالميا.. الإصابات تصل 253.6 مليون حالة.. والكويت تسجل صفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 22 إصابة بـ«كورونا» و«صفر وفيات» لليوم الـ12 على التوالي.

وقالت الوزارة الكويتية في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 412982 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 2462 حالة.

ارتفاع حصيلة حالات الشفاء من «كورونا» عالميا إلى 229.3 مليون حالة

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر عام 2019، إلى 253645327 حالة، فيما بلغت الوفيات 5110166 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 229360906حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 68 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، و40 حالة تعافي من الفيروس، ليصل إجمالي الإصابت في البلاد إلى 3812 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 807 حالة.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 66 إصابة بـ«كورونا»، وحالة وفاة واحدة، موضحة في بيان،أن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 715637 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 25308 حالة وفاة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 132 إصابة بـ «كورونا» و3 وفيات، و134 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 948157 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 14740 حالة، بينما وصل مجموع حالات الشفاء من الفيروس، إلى 929909 حالات.

وأوضحت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية، أن 1570471 شخصا، تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 22388630 شخصا، مقابل 24359996 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

المغرب ستمنع دخول أي زائر تأتي نتيجة فحوص «كورونا» إيجابية

من جانبها، قالت الحكومة المغربية، أمس السبت، إنها ستجري اختبارات سريعة متعلقة بـ«كورونا» للركاب الذين يصلون إلى مطارات وموانئ البلاد، كما ستمنع دخول أي زائر تأتي نتيجة فحوصه إيجابية.

كما يجب أن يحمل المسافرون الذين يزورون المغرب دليلا على تلقيهم لقاحا مضادا لـ«كورونا»، والذي صار إلزاميا لدخول الأماكن العامة في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت الحكومة المغربية، في بيان، أن الإجراء، يهدف إلى حماية البلاد وسط زيادة الإصابات في أوروبا، موضحة أن من ستأتي نتيجة فحوصهم إيجابية سيتم ترحيلهم، على نفقة شركة الطيران التي جلبتهم إلى البلاد، ما لم تكن لديهم وثائق إقامة دائمة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 46.9 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، ‏‎ 126958‎حالة ‏‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 1846‎‏‎‏وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ‏‎ 46910412‎‏حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى ‏‎759867‎‏ حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 8544 إصابة بـ«كورونا» و53 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4.8 مليون إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 132739 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.