«الصحة» تكشف سبب عدم تطعيم الطلاب بلقاح فايزر داخل المدارس

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ إعلان الوزارة عن تطعيم الفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، فإن موقعها الإلكتروني، شهد إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور لتسجيل ذويهم ليتلقوا اللقاح، وكل من قام بالتسجيل تم إرسال رسالة له بموعد ومكان تلقي اللقاح، حيث يتم توجيههم للأماكن المخصصة لتلقي لقاح فايزر المخصص لتطعيم هذه الفئة العمرية.

إقبال كبير على تلقي اللقاحات

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا على تلقي اللقاح بسبب توفر نحو 37 مليون جرعة من كافة اللقاحات، بعد نجاح مصر في الحصول على 100% من أنواع اللقاحات الموجودة في العالم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «عندنا أماكن للتطعيم وبنروح المولات والمترو وكله لتلقي اللقاح، وبالنسبة لتطعيمات المدارس فإن هذه الفئة لا تطعم إلا بلقاح فايزر، الذي يتطلب تجهيزات معينة لحفظه في درجات حرارة معينة، ومن ثم يتم توجيه هذه الفئة العمرية لتلك المراكز المخصصة لتلقي لقاح فايزر المخصص لها حتى يكون مؤمنًا تخزينيا في درجات حرارة معينة، وبالتالي فإن الطلاب لا يلقحون في المدارس».

تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم

وكشف خالد مجاهد، أن التنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن للوصول للاستهداف تلك الفئة العمرية المقدرة بنحو 4 ملايين طالب: «من قبل ما يتوفر لقاح كورونا بهذه الكمية لمسنا وعيا من الأسر وأولياء الأمور بضرورة تطعيم أولادهم وكان فيه مناشدات من أولياء الامور أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية».