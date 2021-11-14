انحسار فرص سقوط أمطار اليوم وتحسن الأحوال الجوية في الصعيد

أعلن خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية جنوب البلاد، حيث تنحسر فرص سقوط أمطار اليوم على مناطق من «سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، ومرسى علم» تكون متفاوتة الشدة.

وأكدت الأرصاد، أنّ حالة الطقس اليوم معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

موجة جديدة من التقلبات المناخية

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت، إنّ الأسبوع القادم سيشهد العديد من التقلبات الجوية خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

إدفو 31 20

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20