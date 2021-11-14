حنان مطاوع تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد في رمضان

كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل عملها الجديد في رمضان المقبل، قائلة: «عندي مسلسل في رمضان القادم مؤجل من العام القادم، كان واقف بسبب مشاكل إنتاجية، لأننا كنا بدأنا التصوير فيه».

جزء كبير من شغلانة الفن يتوقف على المغامرة

وأضافت «مطاوع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسلسل يضم الفنان نضال الشافعي ومحمد لطفى، والكثير من الشخصيات المهمة.

وتابعت: «جزء كبير من شغلانة الفن يتوقف على المغامرة، وأنا مش بخاف، لكن المغامرة تكون محسوبة، لكن أنا لا أحب فكرة أني أكون لوحدي».

وعن قيامها ببطولة فردية، ردت قائلة: «شوفنا نموذج السنة الماضية كان عظيم جدا، سواء في القاهرة كابول أو في الاختيار»، متابعة: «كان فيه أكثر من عمل لنجوم مهمة جدا يتحموا أنهم يتنافسون».

وأشارت: «حتى لو بقى عندي البطولة المطلقة، الأدوار اللي بجوار الشخصية مهمة جدا بتنور وتزيد النجاح».

الفن ليس وراثة بل قدرة على التعبير

وواصلت الفنانة حنان مطاوع: «الفن ليس وراثة بل قدرة على التعبير والإحساس بالناس، الفن قدرة على التعبير بمشاكل الناس وهمومهم وأفراحهم».

وأفادت بأن الفن موهبة من الممكن إثقالها بالدراسة والتجربة والخبرة وتطوير النفس، وساحة الفن تتسع للجميع، لكن كل فنان يتمنى أن يحصل على أدوار مهمة وعميقة

حنان مطاوع تتحدث عن انتمائها الكروي

وعن انتمائها الكروي، قالت: «أنا بشجع المنتخب المصري لكرة القدم في مبارياته بالدعاء، أنا مصراوية جدا، المنتخب المصري يلعب تلاقيني قاعدة أدعي.. لكن أهلي وزمالك، بقعد اتفرج على السجال في البيت عندنا».

واستكملت: «زوجي أمير أهلاوي جدا ولكني لا أشجع سوى منتخب مصر، الحس الوطني دايب جوانا وممكن يبان علينا من ماتش كورة من غير شعارات».

وأوضحت: «ماما زملكاوية وبابا الله يرحمه كان أهلاوي، فكان في البيت حرب طروادة واتنقلت لماما وأمير جوزي، لأنه أهلاوي خالص، والحاجة اللي مربياني زمالكاوية، فالبيت مشتعل جدا».

أنا قماصة وبتضايق

وكشفت ملامح من سمات شخصيتها قائلة: «أنا من النوع العصبي، قماصة وبتضايق وبتعصب بس بهبط بسرعة، وأكيد فيه حاجات لازم تعديها وكل ما تثق أكثر في شريك حياتك ويكون فيه لغة حوار أكثر وعشرة الموضوع بيختلف، الفن قدرة على التعبير بمشاكل الناس وهمومهم وأفراحهم».