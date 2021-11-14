التعليم: تلقي لقاح كورونا شرط التعاقد مع «معلمي الحصة»

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية التي أعلنت خلال الأيام الأخيرة عن حاجتها لمعلمين متطوعين مجانا، ومعلمين بالحصة من أصحاب الخبرة، سيتم الاشتراط عليهم تلقي لقاح كورونا قبل إبرام التعاقد معهم للعمل في المدارس لسد عجز المعلمين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معلمي الحصة والمعلمين الذين سيعملون كمتطوعين، سينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمنع من دخول أماكن العمل، إلا قبل تلقي لقاح كورونا، مثل ما هو مطبق على الإداريين وأي معلم مدرج على قوة المدرسة بالتعيين.

لقاح كورونا شرط التعاقد مع معلمي الحصة

وأشار المصدر إلى أنه سيكون من بين أوراق التعاقد بالحصة أو العمل التطوعي، شهادة تثبت تلقي الشخص للقاح، حتى لو لم يكن ذلك تم إدراجه كتابة في الشروط المعلنة من جانب المديريات التعليمية مؤخرا، لكن ذلك أصبح إلزاميا، ولن يتم تفضيل المتطوع عن الذين يعمل في المدرسة بالتثبيت.

ولفت إلى أن كل المعلمين، سواء المتطوعين، أو الذين سيعملون بالحصة، سيقومون بالتسجيل على موقع وزارة الصحة كمواطنين عاديين وليسوا مدرجين على قوة المدرسة كموظفين في الدولة، لكنهم سيحصلون على اللقاح ويكون معهم وثيقة تثبت ذلك، وسوف تكون شرطا أساسيا عند التعاقد معهم.

التقديم للعمل بالحصة بالإدارة التعليمية

وأوضح أنه تم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل ورفع الطلبات، وتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات للمتقدمين، مضيفًا أن من يرغب في التقديم، عليه ملء استمارة التقديم والإقرار الذي يتضمن بيانات المتقدم وهي «المادة التي يقوم بتدريسها - إدارة - الأسم - تاريخ الميلاد- الرقم القومي - والمؤهل الدراسي - ومحل الإقامة» للإدارة التعليمية.