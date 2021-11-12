الأوراق المطلوبة للعمل بنظام «الحصة» لسد العجز.. التقديم في الإدارات

أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة، لسد العجز بالمدارس طبقاً للتخصصات المطلوبة في كل مديرية، طبقاً للكتاب الدوري 26 الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتصريح لحملة المؤهلات العليا من التربية والمعلمين المحالين للمعاش من الراغبين بالعمل بمهنة التدريس بنظام الحصة لسد العجز.

وقالت المديريات التعليمية، إنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل ورفع الطلبات، تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات للمتقدمين.

المستندات المطلوبة للتقديم في العمل بالحصة

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس وهي كالتالي:-

- طلب من الراغب في العمل بنظام الحصة، باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي الاطلاع وعدد (4) صور عنه تقديم ما يفيد بان لديه خبرة سابقة في المجال التدريسي .

- عدد (4) صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- عدد (1) صورة من شهادة الميلاد .

- عدد (1) دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

نص أقرار التقديم للعمل بنظام الحصة

وقالت المديريات التعليمية، إن الراغب في العمل بالحصة يقوم بملئ استمارة التقديم والأقرار والذي يتضمن بيانات المتقدم وهي (المادة التي يقوم بتدريسها - إدارة - الأسم - تاريخ الميلاد- الرقم القومي - والمؤهل الدراسي - ومحل الأقامة).

وينص الأقرار على «أقر أنا المتقدم لشغل وظيفة معلم مادة(..) أن أعمل بالحصة وليس لي الحق في المطالبة بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة، وذلك حسب الكتاب الدوري رقم 26 لسد العجز بالتعليم للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وطبقاً لضوابط الإعلان بأن جميع البيانات صحيحة وعلى مسئوليتي الشخصية».