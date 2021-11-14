اختراق نظام بريد مكتب «إف بي آي».. ورسائل خبيثة لـ100 ألف حساب

نجح قراصنة في اختراق نظام البريد الإلكتروني الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، ووجهوا رسائل خبيثة إلى 100 ألف حساب، وبث الـ«إف بي آي» مثالا على تويتر لواحد من رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت إلى آلاف الحسابات، حيث حملت الرسالة عنوان «عاجل: تهديد في الأنظمة وتمكنوا من التسلل عبر نظام مكافحة القرصنة إلى وزارة الأمن الداخلي» حسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وتحذّر الرسالة المتلقين من احتمال سحب معلومات من النظام بواسطة مجموعة جرائم القرصنة «التحميل الزائد الخفي»، ويستخدم القراصنة عددا من الآليات للاختراق منها إغراق الـ«إف بي آي» بالمكالمات أو إقناع المستخدمين بإغلاق بعض البرامج.

خبير قرصنة: الرسائل السرية في «إف بي آي» لم تخترق

وقال أوستن بيرجلاس خبير مكافحة القرصنة والعميل الخاص السابق في «إف بي آي»، في تصريحات لـ«بلومبرج»، إنّ ما جرى اختراقه ليس هو نظام البريد الإلكتروني المشفّر الذي يستخدمه عملاء «إف بي آي»، وإنّما نظام آخر للرسائل غير السرية.

من جهته، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا، ذكر فيه أنّه على علم بالهجوم دون أي تفاصيل أخرى.