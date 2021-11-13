عاصفة ترابية ثلجية مصحوبة بأمطار خفيفة تضرب الأقصر.. «فيديو وصور»

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز عقب وصول العاصفة الترابية الثلجية إلى المحافظة، القادمة من دولة السودان ثم محافظة أسوان جنوب مصر تحديدًا.

سقوط أمطار على قرى الأقصر

وانتشرت العاصفة الترابية شديدة البرودة في مختلف أنحاء المحافظة السياحية أعقبها سقوط بعض الأمطار مع تجمع لسحب كثيفة في بعض أنحاء محافظة الأقصر، كما شهدت منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر سقوط الأمطار بشكل كثيف خلال الساعات الماضية.

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تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس

ويأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية باحتمالية تعرض مناطق جنوب مصر لعاصفة ترابية مع طقس بارد وتقلبات جوية نتيجة عاصفة ترابية قادمة من دولة السودان وتتجه لمحافظات جنوب مصر أبرزها محافظتي أسوان والأقصر.

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ومن المحتمل وصول العاصفة إلى محافظة قنا عقب مرورها بالمحافظة وبدأت صباح اليوم بعض السحب المتقطعة تظهر في سماء محافظة الأقصر في الظهور في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الجوية التي تشهدها محافظات جنوب الصعيد ورغم ذلك شهدت الساعات الأولى من الصباح تحليق عدد كبير من رحلات البالون في سماء البر الغربي في منطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة الأقصر استعدادها الكامل للتقلبات الجوية في الطقس، كما أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط الأمطار أو وصولها لحد السيول، بعدما ضربت محافظة مساء أمس الجمعة، تزامنًا مع تحذيرات جوية من هيئة الأرصاد الجوية ومن المحتمل انتقال العاصفة الترابية إلى محافظة قنا جنوب البلاد.