بدء أعمال شفط مياه السيول بطريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الشرقي

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إلى طريق «قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي»؛ لمتابعة أعمال شفط وتصريف المياه المتراكمة بالطريق نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الدفع بمجموعة من اللوادر

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه تم الدفع بمجموعة من اللوادر والمعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لعمل سدود ترابية على جانب الطريق لمنع تدفق المياه، مع الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة على الطريق.

فتح الطرق في أقرب وقت ممكن

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق المغلقة في أقرب وقت ممكن.

رافق المحافظ ومدير الأمن أثناء تفقدهما للطريق، السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولي المرور وشركة المياه وعدد من مسئولي الأجهزة المعنية بمجابهة الأزمات والكوارث.