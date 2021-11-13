5 إجراءات عاجلة من «صحة الأقصر» لمواجهة السيول.. إعلان الطوارئ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، منذ قليل، عن حالة الطوارئ داخل أنحاء المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها جميع المناطق.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على وجود خطة تم من خلالها التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ومرفق الإسعاف داخل المحافظة، استعدادًا للتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة لمجابهة خطر التغير المناخي.

توافر الأمصال

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان، توافر جميع الأمصال خاصة بأمصال لدغات العقارب بكافة المستشفيات بمحافظة الأقصر، مع التركيز بنسب أكبر في القرى الجبلية من مراكز المحافظة المتنوعة.

وأشار إلى وضع خطة تأمين طبية تغطي محافظة الأقصر بالكامل، مع منع الإجازات لطواقم الأطباء والتمريض داخل المستشفيات، وتجهيز فرق الانتشار السريع فضلًا عن زيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل لمواجهة أي طوارئ بسبب التقلبات الجوية.

تساقط أمطار على أنحاء الأقصر

وضربت عاصفة ترابية محافظة الأقصر مساء اليوم أعقبها تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز، حيث وصلت من دولة السودان ثم محافظة أسوان جنوب مصر تحديدًا، وهذا بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية توقعات بتعرض مناطق جنوب مصر لعاصفة ترابية وبمرورها بمحافظات جنوب مصر أبرزها محافظتي أسوان والأقصر كما أنه من المحتمل مرورها بمحافظة قنا.

وأعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى خشية سقوط الأمطار والسيول داخل المحافظة.