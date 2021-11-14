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بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة زكريا بطرس جنائيا لإسائته للرسول

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إبراهيم الديهي
11:35 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
زكريا بطرس

زكريا بطرس

تقدم عبدالحميد فودة المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد زكريا بطرس، بعد الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، مطالبا بإحالة المدعو إلى المحاكمة الجنائية.

فودة: «بطرس» أساء للرسول وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون

وأضاف المحامي بمحافظة المنوفية، أن فيديوهات المدعو زكريا بطرس انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وحملت إساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وخير خلق الله، لافتا إلى أن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

محام يطالب بمحاكمة زكريا بطرس جنائيا

وطالب «فودة» في بلاغة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة زكريا بطرس إلى المحكمة الجنائية، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة في هذه الجريمة.

وذكر المحامي في بلاغه، أن الله تعالى قال "إنا كفيناك المستهزئين»، وهو دليل على أن الله كاف الرسول من عداه كما كفاه المستهزئين، أي أن الله سبحانه وتعالى منتقم منهم في الدنيا والآخرة.

وتابع، «الآية الكريمة تدل على توعد المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنه أثنى عليه وكذلك الملائكه، وأن الله سبحانه وتعالى تعهد بكفاية رسولة الكريم المستهزئين والانتقام منهم، وأخبرنا بأنه سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بأن نصلي عليه ونسلم تسليما، مطالبا في مذكرته إحالة المتهم إلي المحاكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده».

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