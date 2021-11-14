حقيقة تأجيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل الدراسة بسبب الطقس السيئ، مؤكدة أن الدراسة تسير بشكل منتظم وطبيعي، ولا يوجد أي قرارات خاصة بوقف الدراسة أو تعطيلها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة أو حضور الطلاب بالمدارس، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع الوضع بالمدارس ولم تتلق أي مشاكل أو معوقات بسبب الأمطار والطقس السيئ.

تأجيل المدارس بسبب الطقس السيئ قرار محافظ

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن ما يردده البعض عن تأجيل الدراسة بسبب الطقس السيئ، لا أساس له من الصحة، وأن قرار التأجيل أو الوقف بسبب الأحوال الجوية قرار المحافظ حسب ظروف كل محافظة، والأضرار التي من الممكن أن تلحق بالطلاب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأحوال الجوية لم تصل لهذا الحد من الخطورة حتى يتم إيقاف الدراسة، وأن نسبة حضور الطلاب بالمدارس مرتفعة، وأن هناك تعليمات للمدارس بتوعية الطلاب في حالة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية؛ لحمايتهم من أي خطر.

تعليمات للمدارس لتوعية الطلاب في حالة سقوط الأمطار

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم تعليمات للمدارس، عدة إرشادات لتوعية الطلاب في حالة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية لحمايتهم من أي خطر، على النحو التالي:-

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول وقت الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- توعية الطلاب من خلال استغلال الإذاعة المدرسية بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر، خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى والنجوع.

- عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة اولا بأول وصيانة زجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كان هذا الخطر متمثلا في وجود كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.