إصابة شخصين في تصادم جرار زراعي بدراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات بالغة، جراء تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي بمنطقة قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد بتصادم جرار زراعي بدون لوحات معدنية مع دراجة نارية بدون لوحات أيضاً، على وصلة طريق «أبو عرفية» التابع لدائرة مركز فايد.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لإجراء الجراحات اللازمة لهما.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابيّن هما محمود عيد عياد، 14 سنة، ومقيم بقرية سرابيوم، ومصاب بكسر مضاعف في الساق الأيمن، وعيد كامل محمود صابر، 42 سنة، مقيم بالقنطرة شرق، ومصاب بكسر مضاعف في الفخذ وجروح وكدمات في مختلف الجسم.

وأشارت المصادر الطبية إلى إجراء الطوارئ اللازمة للمصابين، فيما تم استدعاء استشاري الجراحة والعظام لعلاج كسور لمصابين.

إصابة مسن في حادث دراجة نارية

وأصيب مسن في السبعينيات من العمر بإصابات بالغة، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن إصابة محمد رمضان مسعد، مقيم بقرية «أبو سلطان»، بكسر مضاعف بساعد الأيمن، واشتباه بارتجاج في المخ.

وأضافت أنه تم استقبال المصاب في قسم الطوارئ وتم إجراء الفحوصات الطبية والساعات اللازمة له للاطمئنان على حالته، فيما أكدت أن حالة المصاب شبه مستقرة وأنه جار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة له قبل مغادرته المستشفى.