رحلة قاتل أسترالي من القاهرة للإمارات.. «ولع في صاحبته وهرب»

تفاجأ الأهالي بمنطقة حلوان بخروج نيران وأدخنة بكثافة من إحدى الشقق السكنية، وأسرعوا محاولين السيطرة عليها بعدما أبلغوا رجال المباحث والنجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى الشقة، وبعد السيطرة على الحريق، كانت الصدمة، وجود جثة لفتاة داخل الشقة وبها حروق.

بانتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وقيامهم بتكثيف التحريات حول الواقعة، توصلوا إلى أن الفتاة تحمل جنسية دولة أستراليا، وتقطن داخل الشقة بصحبة صديقها يحمل نفس الجنسية.

العثور على جثة وسط النيران

وبينّت التحريات أن صديق الفتاة كان متواجدًا داخل الشقة التي شهدت الحريق يوم الواقعة، وأقدم على قتلها، وبعدها أشعل النيران، واستغاث بالجيران؛ لعدم قدرته على فتح باب الشقة في أثناء اندلاع الحريق، وتدخل الأهالي محاولين إنقاذه، وتركها جثة هامدة وفر هاربًا، حتى تم ضبطه.

كانت البداية عندما وردت إشارة إلى قسم شرطة حلوان، من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وبالانتقال أمكن السيطرة على النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود، وبإجراء المعاينة عثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

وقامت النيابة بمناظرة الحريق، كما ناظرت جثمان المجني عليها وشاهدت ما بها من إصابات وجروح، كما عثر على قارورة تحوى مادة معجلة للاشتعال وقطعة من القماش ملوثة بآثار دموية وتحفظت عليهما النيابة العامة لفحصها.

تسجيلات ترصد المتهم

كما قامت النيابة العامة بمشاهدة تسجيلات آلة مراقبة مثبتة بمحيط العقار محل الواقعة وشاهدت دخول المتهم والمجني عليها إلى العقار، ثم خروج المتهم بمفرده في وقت الحادث.

وبسؤال النيابة العامة عدد من شهود العيان بالواقعة، أفادوا بسماعهم صوت استغاثة المتهم عقب الحريق الذي نشب بالشقة، واختفائه بعدما تدخل الأهالي وأنقذوه.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وعقب تحديد بياناته من مصلحة الأحوال المدنية تبين مغادرته للبلاد يوم وقوع الحادث إلى دولة الإمارات العربية، فأصدرت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام أمرًا بإلقاء القبض عليه دوليًا، وتم تسليمه إلى السلطات المصرية، وعقب ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.