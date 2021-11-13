الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل فرن دهانات في 6 أكتوبر دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل فرن دهانات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل فرن دهانات، وتبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد فوزي عامر، أن الحريق لا توجد به شبهة جنائية.

شرز امتد لرواسب داخل الفرن

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق ونجحت في السيطرة عليه وإخماده، إذ تبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل فرن الدهانات، وذلك حال قيام العمال بأعمال صيانة داخل الفرن ليفاجأ الموجودون بحدوث ماس كهربائي نتج عنه شرز امتد لرواسب داخل الفرن ما نتج عنه نشوب حريق داخلها.

وعقب انتهاء قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، تبين عدم حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى.

وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان أكتوبر، أشرف عليها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث القسم، لمكان الحريق عقب تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع السويدي للكابلات لإنتاج اللوحات الكهربائية.

حريق يتسبب في اختناق 3 شقيقات

وفي سياق آخر، كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا في وقت سابق بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية بالقاهرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق، وعقب إخماد الحريق تبين نشوبه داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بإحدى عقارات منطقة عين شمس.

وأسفر الحريق عن وفاة 3 شقيقات (أطفال) عقب تعرضهم للاختناق من شدة الأدخنة الكثيفة التي نتجت من الحريق وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.