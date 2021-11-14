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محمود مسلم

«الوزراء»: 69.5% يؤيدون منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول عملهم

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الوطن
10:42 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم لقرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتباراً من الإثنين الموافق 15 نوفمبر من عدمه، حيث أشار 69.5% من المصريين إلى تأييدهم القرار، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط، وكان أهمها أن يكون اللقاح فعالا وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

62.7% يؤيدون قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية

كذلك فقد أيد 62.7% من المواطنين في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1% منهم، في حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد. 

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد نحو تطبيق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتباراً من الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

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