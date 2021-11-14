عاجل.. فتح 3 طرق صحراوية بعد غلقها بسبب السيول في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فتح الطرق الصحراوية التي أُغلقت أمس لسوء الأحوال الجوية، وهي طريق «قنا – سفاجا»، و«قفط – القصير»، إضافة إلى طريق «قنا – الأقصر» الصحراوي الشرقي، والذي فُتح بشكل جزئي من خلال إحدى حارتي الطريق في المنطقة التي غمرتها المياه، على أن يُفتح الطريق بشكل كامل عقب الانتهاء من الأعمال الجدارية لشفط المياه.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخي الحذر أثناء السير على الطرق حفاظًا على سلامتهم.

سيول وأمطار على طريق «قفط - القصير»

وقال محافظ قنا، إنه فور ورود بلاغ بوجود عاصفة ترابية على طريق «قفط – القصير»، ووصول مياه الأمطار والسيول التي سقطت على سلاسل جبال البحر الأحمر إلى حدود قنا، تم الإعلان عن غلق الطرق الثلاثة حفاظا على حياة المواطنين.

كسح وشفط مياه الأمطار

وأضاف «الداودي»، أنه انتقل بنفسه برفقة اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وعدد من القيادات التنفيذية لمعاينة الطرق الثلاثة والإشراف على عمليات كسح وتصريف المياه من الطرق، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الدفع بأكثر من 15 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وسيارات شفط مياه، للسيطرة على الموقف وعمل السدود الترابية اللازمة وكسح المياه، وهو ما ساهم بشكل كبير في إعادة فتح الطرق في الصباح الباكر من اليوم.