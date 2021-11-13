6 توجيهات عاجلة من «التعليم» لمدارس قنا لمواجهة العواصف والسيول

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، عدة توجيهات ضرورية إلى جميع مدارس المحافظة في إطار مواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب محافظات الصعيد، وتحسبا لسقوط أمطار تصل لحد السيول في بعض المناطق.

تعليمات بسبب الطقس السيئ

حيث شددت مديرية تعليم قنا خلال بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على ضرورة اتخاذ إجراءات في حال سقوط أمطار على محافظة قنا، وتجنبا لتعرض التلاميذ أو العاملين لأي مخاطر أثناء هبوب العواصف، التي جاءت كالتالي:

1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

3- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة.

4- قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.

5- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

6- توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التي تصاحبها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

طوارئ في قنا بسبب الطقس السيئ

وكان محافظ قنا اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، طالب المواطنين مستخدمي طريق قفط - القصير بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطريق بسب هبوب عاصفة ترابية خفيفة بالكيلو 15 من الطريق، قادمة من القصير إلى قفط، بتخفيض السرعات وتشغيل الإشارات الضوئية، مؤكدا متابعة الأحوال الجوية وتزايد حدة العاصفة، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات المادية لحين انتهاء العاصفة.

وأكد أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.