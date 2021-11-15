اليوم.. بدء صرف تكافل وكرامة لـ 3 ملايين و800 ألف أسرة

يبدأ مستفيدو الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، صرف مستحقاتهم من مكاتب البريد ومن خلال بطاقات ميزة، اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر، لنحو 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يبدأ الصرف بدء من اليوم وحتى الثلاثاء لمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليونا و330 ألفا و551 مواطنا، والذي يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، بقيمة450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

صرف 500 جنيه شهريا لمستفيدى «تكافل»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، بدء صرف معاش تكافل يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر، والخميس 18 نوفمبر، وذلك لنحو 2 مليونا و114 ألف، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

إتاحة الصرف على مدار اليوم لبطاقات «ميزة»

ولفتت التضامن فى تقرير لها، أن الصرف متاح على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على دعم تكافل وكرامة يتمثل فيما يلى :

يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز.

- يكون الفرد صاحب الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم ولايكفي مصاريف معيشته أو علاجه.

- يمنح معاش كرامة للمريض بمرض يصعب علاجه ويعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القومسيون الطبي.

- لابد أن يكون الفرد والأسرة من مستوى معيشي متواضع، ولا تمتلك أكثر من فدان.

- يشترط ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ عدم ملكية محلا تجاريا أو أكثر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

ـ عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.