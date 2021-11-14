«أزهرية الأقصر»: عقد لقاءات مع الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، برئاسة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عن اتخاذ المديرية قرارات جديدة تتضمن قيام رجال الوعظ والإرشاد، بعقد عدد من الندوات المفتوحة مع الشباب والمثقفين وعامة المواطنين على المقاهي وفي مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الذي يستهدف مناقشة جميع الموضوعات الدينية الهامة مع الشباب في المقاهي ومراكز الشباب داخل أنحاء محافظة الأقصر.

اجتماعات في المقاهي مع الشباب

وأكد الدكتور خليفة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الاجتماعات المنعقدة مع الشباب في المقاهي تأتي بهدف مناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بالأمور الدينية والحياتية ودور الإسلام الوسطي في الحفاظ على تماسك المجتمع من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب.

تصحيح المعلومات المغلوطة

من جانب آخر، أكد الشيخ عمر سيد أبو خليل، مديرعام وعظ الأقصر، في بيان رسمي، أن هذه المناقشات التي يقوم بها رجال الوعظ، تأتي في إطار الاهتمام بالعمل الدعوي على أرض الواقع بهدف نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتم ضع خطة لعقد اللقاءات الفكرية والثقافية في عدد من المقاهي ومراكز الشباب بمدينة الأقصر والمراكز الكبرى بالمحافظة، والتي تستهدف تعريف الناس بالقيم التي حثت عليها الشرائع السماوية ومنع جميع الأفكار المغلوطة وتغييرها لدى الشباب المراكز المختلفة.