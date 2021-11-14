حالة الأمطار في أسوان اليوم.. توقف بعد سيول وعواصف ثلجية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة حالة الأمطار في أسوان اليوم، بعدما شهدت المحافظة خلال الساعات الماضية موجة من الطقس السيئ والتغيرات المناخية الحادة، ما أسفر عن سقوط أمطار غزيرة، سبقتها عاصفة ترابية مصحوبة ببرق ورعد، ما ترتب عليه إصابة حركة المواصلات بالشلل، وعرقلة الحياة بشكل شبه تام بعد تجمع رواكد المياه في الشوارع، إضافة إلى هجوم العقارب على المنازل.

وعاد الطقس إلى الاستقرار النسبي، اليوم الأحد، ما مثل فرصة للأجهزة التنفيذية بمحافظة اسوان للقيام برفع آثار ما خلفته الأمطار، حيث تُجرى أعمال شفط المياه وكسحها على قدم وساق.

توقف سقوط الأمطار في أسوان اليوم

وشهدت حالة الطقس اليوم في أسوان، جوا مشمسا وخريفيا، حيث هدأت حركة الرياح، وتوقف سقوط الأمطار، بعدما تسببت في خروج الحشرات السامة والتي أصابت 503 أشخاص بلدغات العقارب، فضلا عن انهيار 5 منازل، وتعطل الحركة داخل المحافظة الجنوبية.

تعليق الدراسة بمحافظة اسوان

وأصدر اللواء اشرف عطيه محافظ اسون قرار بتعليق الدراسة اليوم، بشكل استثنائي بسبب تداعيات حالة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان ليلة السبت الماضى، حيث أعلن محافظ أسوان، عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة استثنائية اليوم الأحد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي اجتاحت بعض المراكز والمدن.

شفط وكسح مياه الأمطار من شوارع اسوان

ومع توقف سقوط الأمطار في أسوان اليوم، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل و بحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة، وشفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على أصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، وهو الذى يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.